VIDEO | Liis Lemsalu ületas puhkuse ajal oma suure hirmu: mul jäid kõik luud terveks

Liis ja Karl-Erik abiellusid Itaalias Toscanas. Paari pulmapaiga Toscana kohta liikus juba varem sotsiaalmeedias vihjeid. Tähelepanelikud Liisi fännid märkasid, et lauljatar on viimase aasta jooksul korduvalt Itaaliat ja just Toscana piirkonda külastanud. Mullu augustis avaldas Liis postituse, mille fotod olid tehtud Toscanas La Pescaia kuurordis, mis on mõeldud just pulmade korraldamiseks. Kuna toona ei teadnud avalikkus, et Liisi sõrmes on juba paar aastat säranud kihlasõrmus, ei osanud keegi arvata, et lauljatar otsib Itaalias pulmapaika.