Raivo Hein ärevushäirest: sellega on väga raske olnud toime tulla

„Minult on ka küsinud, mida see leek siin käe peal tähendab,“ ütles Hein saates, näidates tätoveeringut oma käel. „See ongi minu ärevus, mis siin all ajab oma väikest leeki välja. Sellega on väga raske olnud toime tulla. Paanikasse ma ei ole sattunud, aga pole ka kaugel nendest olnud, kui on sellised olukorrad tekkinud. Olen terve elu sellega elanud, olen sellega harjunud ja enam-vähem oskan sellest hoiduda või teen kõike, kuidas leida seda tasakaalupunkti, kuidas hoida seda paigal,“ sõnas Hein ja lisas, et ta otsinud ka professionaalset abi ja seda õnneks saanud.

Hein rääkis saates, et praegu on vaimsest tervisest lihtsam rääkida kui kakskümmend aastat tagasi. „Aga olen ka ühte asja tähele pannud. Kui räägime üldse sellest, mis siin kupli all toimub, siis paljudel juhtumitel või paljude diagnooside puhul öeldakse, et kuule, see on moevärk. Et kuna sellest nii palju räägitakse, siis ta mõnel määral devalveerib kogu seda olukorda ja see on probleem, et osa inimesi ei võta seda tõsiselt. Sa võid rääkida, aga sulle öeldakse, et sa piltlikult oled muretsenud selle kuskilt omale külge, tegelikult seda pole olemaski,“ mõtiskles Hein.