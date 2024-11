Marokos reisisaadet filminud perekond Mildereid tabas ootamatu mure: pidasime maha kriisikoosoleku, kas lähme nüüd kohe koju...

„Nii on, kaks aastat tagasi see [reisisaade] oli eetris Tai Kuningriigist. „Pea ees vette“ oli saate nimi, aga nüüd muutsime, nüüd on saate nimi „Milderid Marokos“, kõik saavad aru, et ikka Milderid käisid,“ ütles Egert alustuseks.

Lapsehoidjat oli ka perel siiski vaja läinud, kelleks leiti võõras naisterahvas. „Kui me Marokosse jõudsime, kõigepealt natukene aklimatiseerusime paar päeva, et nautida seda ja siis mõtlesime, et hakkame filmima. Kui me filmima hakkasime, siis saime aru, et okei, liiga palju halle karvu tuleb liiga kiiresti ja väga-väga keeruline oli. Pidasime maha kriisikoosoleku, kas lähme nüüd kohe koju. Minul oli küll tunne, et see ei ole tervislik seda teha. Kriisikoosolekul saime aru, et tegelikult proovime lapsehoidja leida ja kirjutasin Airbnb host’ile ja ta vastas, et tal on üks sugulane, kes pole lapsehoidja, aga on tädi, kellel on aega,“ kirjeldas Egert, kelle sõnul muutus nende elu ideaalseks.