Hunt maadles enesetapumõtetega: ma ei häbene sellest rääkida, sest tean, et abi on olemas

„Kui ma täna lugesin, et riik plaanib kärpida 500 000 eurot suitsiidi ennetusprogrammidest raha, siis kas tõstame nööri hinda, et suitsiidi numbrid langeksid? Miks ma sellest täna ikka räägin? Sest ma tean, kui karm asi see on ning ma ise olen sellega võidelnud ja tegelen tänagi. Ma tean, et sellele on abi ja sellest saab jagu. Üks võimsamaid relvi selle tarbeks on suu. Kui sa tunned, et juba miski sinu sees ei ole õige ja mingi hääl sinu peas kaldub suitsiidsele lainele, kohe räägi, kas oma emale, õele, lähedasele,“ avaldas Hunt Facebookis.

„Ma tean, et suitsiid ei teki nipsust, et oh, nüüd juhtus pahasti ja ma lähen lõpetan enda elu ära. Ei, see mõte on juba sinu sees olemas ja see veereb lumepallina tasakesi ainult suuremaks ja see elab sinu sees tasakesi kivi all. Eesti on Euroopas suitsiidide arvult kuuendal kohal, mis on katastroofiline number. Miks see nii on ja kust see tuleb?“ küsis muusik.

Muld jätkab, et ohumärke näevad ka kõrvaltvaatajad. „Tavaliselt suitsiidile kalduv või mõtlev inimene siiski annab sellest aeg-ajalt mingeid märke, kas jutu käigus või tegudega. Kui märkad, ära karda küsida ja rääkida,“ jätkas ta.

„Mina oma kogemuste põhjal ei karda sellest rääkida ja olen sellega tegelenud ca 10 aastat ja ma ei häbene sellest rääkida, sest tean, et abi on olemas. Ühel päeval on kõigil aeg minna, aga vaata, mida elul on sulle pakkuda. Kui sul on peas selliseid mõtteid või see tekst jõuab sinuni, siis ma siiralt loodan, et sa leiad siit lootusekiire. Ma ütlen sulle, et elavana on sind rohkem vaja ning surnuna saab sinust lihtsalt mälestus. Aja mööduses sinu kalmul küünalde arv aina kahaneb, elu läheb edasi ja sa vajud unustuste hõlma. Ela! Ära mõtle ainult endale. Sinu lähedastel on pärast veel raskem. Aitäh, et lugesid ja ära unusta, et sind on vaja,“ ütles muusik oma postituse lõpus.