PUUST JA PUNASEKS | Staaride kohtulahingud: kes hageb keda? Kes on teised olulised osalised?

Kuna tundub, et Harju maakohtu käed-jalad on staaride hagide menetlemisega tööd täis, on paslik teha ülevaade sellest, kes tuntud nägudest on viimasel ajal kohtusse pöördunud. Ka meelelahutusajakirjanikel on kohati raske järge pidada, kes kelle peale nüüd solvunud on.