Legendaarne Queen ja WAFi koor: muusika, mis ei jäta kedagi külmaks

Alexela kontserdimajas leiab juba 19. novembril aset suurejooneline kontsert-show „WAF WILL ROCK YOU“, kus Eesti tippartistid koos WAF koori ja Showstoppersi tantsijatega loovad unustamatu õhtu Queeni ajatu muusika saatel. See pole lihtsalt kontsert, vaid kogemus, mis viib publiku otse rokkmuusika südamesse, esitades legendaarseid Queeni hitte koos erilise kooriseade ja energilise lava-show’ga.

Üllatusi täis õhtu

Säilitame Queeni muusika olemuse ja lisame sinna juurde sajaliikmelise koori.

Õhtu lubab publikule tulla üllatusterohke, kuid kõiki saladusi veel paljastada ei saa. Korraldajad aga lubavad, et midagi sellist ei ole publik Eesti lavalaudadel veel kindlasti näinud.

Ainuke vihje, mis poetati, andis mõista, et lisaks Eesti säravamatele staaridele – Ant Nurhan, Kaire Vilgats, Ott Lepland, Taavi Immato jpt – astub lavale ka hiljuti saatest „Hommik Anuga“ oma imelise häälega tuntust kogunud 13-aastane solist Lilian Sauvola.

Muus osas anti lubadus: „Säilitame Queeni muusika olemuse ja lisame sinna juurde sajaliikmelise koori ning natuke mürtsu ja sära, nagu Queenile ja WAF-ile omane.“

Vokaalne väljakutse

„WAF WILL ROCK YOU“ korraldaja sõnul sündis kontsert soovist pakkuda publikule võimsat muusikalist elamust, kus Queeni mitmekülgne ja ajatu repertuaar esitatakse erilise energiaga. Lisaks on need lood nii noorte kui ka kogenumate lauljate jaoks hea vokaalne väljakutse ja sobivad suurepäraselt koorile esitamiseks, kuna Queeni loomingule on omane mitmehäälsus ja rikkalik helikeel.

Ja kõige õigem koor neid lugusid esitama ongi kahtlemata just WAF koor, kes on tuntud oma liikmete pühendumuse ja tööeetika poolest. Nende ühtekuuluvustunnet võibki võrrelda suure sõprus- või perekonnaga, sest ka koori nimi ütleb: „We Are Family“.

Kuupäev: 19. november 2024

Koht: Alexela kontserdimaja, Tallinn

Piletid soeta siit või mine aadressile www.piletitasku.ee/et/event/6754.