FOTOD | Osta ära! Tippkokk Orm Oja paiskas oma uhke Porsche müüki

Auto24.ee lehel olevas kuulutuses on kirjas, et automudel, mis kannab nime 718 Cayman S, on esmakordselt registreeritud 2017. aasta detsembris. Läbisõidumõõdiku näit on 115 000 km.

Uhkes sõidukis on olemas kõik, mida üheks mugavaks autosõiduks võiks soovida, alustades nahksisustusest kuni vägeva helisüsteemini.

Sõiduki ülevaatus kehtib kuni 2025. aasta detsembrini. „Kõik hooldused on tehtud Porsche ametlikus esinduses. Auto originaalvärv on „lava orange“, auto on kiletatud kvaliteetse iseparaneva kilega ja praegune toon on registreeritud maanteeametis. Võimalus osta lisagarantii,“ seisab kuulutuses.

Võidab see, kelle Porschel on kõige rohkem kilomeetreid

Cayman 718 S – see kõige pisem kaheukseline Porsche – oli lõpuks Ormi oma. „Sõitsin sellega ringi ja tundsin, et kuidagi tühi tunne on sees. See polegi see, mida ootasin,“ kirjeldas Orm.

Õnneks sai ta üpriski ruttu aru, et selle emotsiooni taga oli tema aupaklikkus auto ees. „Ma lihtsalt kartsin sellega sõita. Arvasin, et sõidan võimalikult vähe, hoian seda garaažis ja las ta olla. Sõidan parem teise autoga, teen vajalikud toimetused bussi või Boltiga, ning Porsche pidevalt seisis.“

Kuni päevani, mil ta nägi internetis üht satiirilist videot, mis ütles: surres võidab see, kelle Porschel on kõige rohkem kilomeetreid. „Sellest mulle piisas. Võtsin sabast kinni ja sõidan nüüd selle autoga kogu aeg. Nii suvel kui talvel, vean kaupa ja olen isegi kuuse koju toonud,“ rääkis Orm Porchele antud intervjuus.

Uus auto juba olemas

Nädal aega tagasi teatas Oja, et sai kätte oma uue auto võtmed. Tippkokk on nüüd uhke INEOS Grenadier auto omanik.