Noorena tuksus Kaspari süda jalgpallile ja tema unistus oli saada heaks mängijaks, kuid paraku vigastused lõpetasid võimaluse professionaalsel tasemel mängida. Just jalgpalli trennidesse minnes kuulas Kaspar muusikat ja nii tundis ta noorelt, et helide loomine võiks olla tema elukutse. Täna on ta üks hinnatumaid muusikaprodutsente just räppartistide seas.