Grete Paia salasuhe tuli lähikonnas ruttu ilmsiks: ta saatis mulle pildi ja küsis, kas olen talle midagi rääkimata jätnud

Elmari saatejuht Tiiu Sommer tunnistas, et oli Grete ja Joonatani vahel märganud erilist sädet möödunud suvel Rally Estonia ajal. „Mul olid juba siis kahtlused, aga olin hästi kuss,“ tõdes ta.

Grete ja Joonatan abiellusid 10. septembril Kuressaares. „Nädalavahetusel sai meil ka üheksa kuud kihlust täis, me väga soovisime seda endale hoida,“ rääkis Paia päev pärast pulmi Kroonikale antud intervjuus. Ta lisas, et laulatusel ja sellele järgnenud õhtusöögil Kuressaare piiskopilinnuses olid kohal ainult tema ja Joonatani vanemad ja vanavanemad. Kokku tunnistas nende abiellumist koos nende endiga 13 inimest.

Kirikusse kõndisid Grete ja Joonatan laulu „Ainult unustamiseks“ saatel, mis on tema ja Púr Múddi ühiselt salvestatud laul. Seda esitasid muusikud Ingel Tagaküla viiulil ja klaveril Veikko Lehto, kes omal ajal õpetas Gretele klaverimängu.

Muusikud said päev enne teada, et Grete enda pulmad toimuvad. „Ma ütlesin, et organiseerin lihtsalt ühte pulma Saaremaal. Kelle oma – seda ma kohe öelda ju ei saanud,“ naeris Paia.