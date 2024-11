Sel laupäeval noorte Eurovisionil esinev Annabelle Ats: meid ümbritsevad igal pool telekaamerad

Annabelle rääkis, et ta on esimest korda Hispaanias. „Hispaanias on hoopis teistmoodi söögid. Siin pakutakse imelike koostisosadega toite. Õhtusöögil pakuti näiteks küpsist kalaga. Ei olnud kõige maitsvam pilt minu arvates.“

Annabelle on Eesti lavadel esinenud päris palju. „Kogemusi on mul palju olnud. Ei ole vahet, kas esineda telestuudios või teatrilaval, publik on sama. Noorte Eurovisionil on aga erinevus see, et sind ümbritsevad igal pool telekaamerad.“