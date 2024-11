VIDEO | Seitsmenda näosaate võitja Amanda Hermiine Künnapas Lembit Ulfsaki kehastamisest: väga loodan, et ta vaatab kusagilt ja on selle üle rõõmus

„Ma loodan, et ta oleks rahul ja ütleks mulle „anna minna“. Väga loodan, et ta kusagilt vaatab [Amanda suunas pilgu üles] ja on selle üle rõõmus,“ ütles seitsmenda näosaate võitja Amanda Hermiine Künnapas, kes kehastas siitilmast lahkunud Lembit Ulfsaki. Künnapas esitas „Nõuniku laulu“ telelavastusest „Lumekuninganna“.