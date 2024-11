VIDEO | Kohtunikelt vähe punkte saanud Sissi Andrea Bocelli parodeerimisest: päeva lõpus tean oma väärtust ja lihtsalt ei seosta seda selle saatega

Pühapäevaõhtuses näosaates Andrea Bocellina säranud Sissi sai kolmelt kohtunikult – Märt Avandilt (4) , Maarja-Liis Ilusalt (4) ja külaliskohtunikult Koit Toomelt (4) – vähe punkte, ent Makarov (8) hindas Sissit siiski kõrgelt. Ilusa sõnul tuli Anti hääl rohkem esile. „Sul endal oli kindlasti palju raskem, et see Bocelli üles leida,“ kommenteeris Ilus Sissi esitust.

Sissi tõdeb Kroonikale antud videointervjuus, et ta pole kohtunike punktide pärast kurb. „See on nii hea hooaeg ja me kõik anname endast parima. Ja need punktid on, nagu nad on. Päeva lõpus ma ju tean oma väärtust ja ma lihtsalt ei seosta seda selle saatega,“ räägib Sissi, kelle sõnul pole ta parodeerija.