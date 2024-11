Teatritööst moemaailma sukeldunud Karin Rask: ma ei teeni tohutult suuri summasid, aga kindlasti ei ole mul hobiettevõte, millele peale maksan

Näitleja Karin Rask (45) on juba aastaid ka hinnatud moelooja. Tal on omanimeline moebränd ja tema muusadeks on teised kaunid naisnäitlejannad. Klientidest ei näi tal puudust olevat ja inspiratsiooni jätkub – kahel korral aastal esitleb ta uut moekollektsiooni. Täiskohaga teatritöö hülgas Karin pea kakskümmend aastat tagasi. Endiselt teeb ta kaasa filmides ja seriaalides. Möödunud suvel oli tema graafik tihe: sinna mahtusid nii mängufilmi „Aurora“ kui ka ajastuseriaali „Von Fock“ võtted. Väikese rolli jõudis Karin teha ka Jan Uuspõllu uues filmis, mis jõuab vaatajateni järgmisel aastal. Päriselus üdini rõõmsameelne näitleja on kehastanud suurepäraselt tõsiseid naisi. Meenub kunagine põnevussari „Varjudemaa“, kus ta mängis väga tõetruult depressiivsevõitu peategelast Ritat. Kuidas Karin ise nukrameelsusest hoidub ja mis valemiga õnnestub tal pere kõrvalt edukalt kaht ametit pidada?