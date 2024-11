KUULA | Maris Pihlap avaldas armastuslauludega lühiplaadi „Kui Nad Vaid Teaks…“

Marise sõnul on see lühiplaat omamoodi armastuslaulude kogumik ning see sellisena kirja panna ja töödelda oli julgustükk, sest armastus on läbi aja juba loomingus risti-põiki läbi lauldud ja kirjutatud. Ent ta lisas, et eelkõige sooviski ta läbi eneseületuse ja loomingu nii endale kui teistele meelde tuletada, et isegi, kui millestki on juba sajandeid räägitud ja kõikvõimalikud variandid läbi mängitud, ei tähenda, et see ei võiks täna siin, meie kõigi elus, ikka nii oluline ja suur teema olla. „Tunne on ju alati ikka, nagu oleks esimene kord,“ tõdes Maris.