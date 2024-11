Retrobest 2025 esimesed esinejad teada! Pühajärvele tulevad Chris Norman, Jason Donovan ja Sabrina

Juuni viimasel nädalavahetusel Pühajärve ääres toimuva Retrobesti peaesineja on legendaarse pop-rocki bändi Smokie originaalhääl Chris Norman. Lauludega „Stumblin’in“, „Living Next Door to Alice“ ja „Midnight Lady“ maailmakuulsaks saanud Norman on välja andnud rohkem kui 30 albumit ja müünud üle 30 miljoni plaadi.

Lisaks saab järgmise aasta Retrobestil kuulda laulu „Where Do You Go“ No Mercy esituses. Tantsida artistide SNAP! loo „Rythm Is a Dancer“ ja Captain Hollywood Project „More and More“ järgi. Retrobestile saabub N-Trance’i tuntuima laulu „Set You Free“ naishääl Kelly Llorenna, kelle hittide hulka kuuluvad tantsulood „Tell It To My Heart“ ja „Dress You Up“.