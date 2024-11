Ewert Sundja ja Erki Pärnoja draakonite bändi pöörasest mälestusest: tassisime M&M kommide masina hotellituppa

Viisteist aastat ühist bänditegemist on peagi ajalugu, ansambel Ewert and The Two Dragons lõpetas tegevuse ja bänd teeb viimase kontserdi järgmise aasta juulis Tartus. Ansambli liikmed on öelnud, et koos olles on nad loonud muusikat ja erilisi mälestusi, mis jäävad neid sõpradena siduma alatiseks.