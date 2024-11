Netirahvas pahane: modell Sofia Richie viiekuusel tütrel on juba nutitelefon

Nüüd on Sofia langenud aga netirahva pahameeletormi alla, kuna avaldas ühes taskuhäälingusaates, et tema viis kuud vanal tütrel on juba iPhone. Taskusaate vedaja mainis episoodis, et on Eloise’i telefonile sõnumeid saatnud. Modellist ema Sofia täpsustas, et tegelikult ei ole tema tütrekesel isiklikku telefoni, vaid seda kasutab see inimene, kes parasjagu Eloise’i hoiab. „Sel hetkel oli minu sõber Ali temaga,“ avaldas Sofia. Lapse telefonilt oli ka saatejuhi sõnumitele vastatud, kuid tehtud seda nipsakalt. Sofia tõdes seepeale humoorikalt, et tema tütrel on iseloomu, vahendab New York Post.