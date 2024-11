VÕRDLE | Kes pani kõige rohkem täppi? Näosaate ajaloos on nii mõndagi artisti parodeeritud mitu korda

Saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ uus hooaeg algas 6. oktoobril TV3 eetris. Avaosas kehastas lauljanna Birgit Sarrap Kanada superstaari Céline Dioni, keda on praeguse seisuga näosaates parodeeritud neljal korral. Dioni üks legendaarsemaid laule „My Heart Will Go On“ on näosaate ajaloos kõlanud kaks korda.