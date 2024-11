Ingrid Peek leinab Igor Volket: pikaajaline ufoloogiasse süvenemine andis talle mõttevõime lennukuse

Aastail 2010–2017 juhtis Ingrid Peek Raadio 2-s saadet „Hallo, Kosmos!“, kus tal käis korduvalt külas ka ufoloog Igor Volke, kellega saadi headeks sõpradeks. Igor oli Ingridi jaoks väga oluline inimene – sõber, mõttekaaslane ja kolleeg. „Igor ütles ise alati, et ta on Eesti ainus ufoloog seetõttu, et meie kodumaa on lihtsalt nii väike – et võib-olla ongi keskmiselt miljoni elaniku peale üks-kaks ufoloogi, siis tema on juhtumisi meie Maarjamaa oma,“ meenutab ajakirjanik ja podcaster Ingrid Peek. Ühiselt korraldati viimase 15 aasta jooksul mitmeid põnevust pakkuvaid sündmusi ja aruteluringe, taaselustati Kosmonautikapäeva tähistamine ning muidugi jõudsid raadiokuulajateni mitmed huvitavad intervjuud.