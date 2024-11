VIDEO | „Tennis on liiga karm ala.“ Andrei Zevakin ja Robin Valting esitasid Jüri Pootsmannile ja Grete Paiale sportliku väljakutse

„Kui käia pidevalt trennis ja mängida, siis oleks meil võib olla Anikina vastu mingi väike võimalus. Tema tase on juba nii kõrge,“ kiitis Zevakin Delfi Spordile antud intervjuus . „Ma arvan, et Anikinast saab ka hea karakteriga professionaalne tennisist.“

„Arvan, et kümne aasta pärast on ta maailmas esikümne mängija,“ lisas Valting.

„Ta on väga hea karakter. Tahaksin ka olla ükskord see, kes ennustas kellegi suurt tõusu ette,“ märkis Zevakin, et tema näeb vaimusilmas Anikinat säravat karjääri tegemas.