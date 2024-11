FOTOD | Tunne end kui riigikogulane! Ester Karuse müüb oma väga erilist suksut

Karuse on otsustanud maha müüa oma mersut, mille mudel kannab nime Mercedes-Benz CLS 350. Auto on esmakordselt registreeritud 2014. aasta oktoobris. Läbisõidumõõdiku näit on 170 000 kilomeetrit.

Auto ülevaatus kehtib kuni 2025. aasta oktoobrini. „Registreerimismärgid sõidukiga kaasa ei tule. Ostetud Saksamaalt, Mercedese esindusest,“ seisab kuulutuses.

Vaata kuulutust SIIT!

Estri Mercedes-Benz CLS 350 Blueteci näol on tegemist diislikütusel sõitva autoga. Selgub, et särtsaka punase autoga pole Ester ühtegi avariid teinud. Kõige üllatavam tema auto juures on aga selle numbrimärk –KARUSE2. Ka Esteri isa Allain Karuse vurab ringi huvitava numbrimärgiga, milleks on KARUSE1.

Ester rääkis mullu aprillis, et omapärased numbrimärgid on Karuste perekonnas juba pikalt kasutusel olnud. „Numbrimärgid KARUSE 1 ja 2 on meie peres olnud juba 90ndate lõpust saati,“ avaldas ta ja lisas, et leidub ka KARUSE3 numbrimärki kandev masin, mis lisandus hiljem. „Eks sellised numbrimärgid tõmbavad ikka rohkem tähelepanu,“ tunnistas Ester.