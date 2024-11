ARMAS VIDEO | Kethi Uibomägi avaldas sõbrannade korraldatud beebipeol tulevase lapse soo

Uibomägi jagas Instagramis klipi sõbrannade korraldatud beebipeost. „Siis, kui mu maailma lahedaimad sõbrannad mulle beebipeo korraldasid. Tundsin terve õhtu vältel meeletult suurt toetust oma inimestelt ja nagu ennemuistsel aal, kus lapse kasvatamisse panustas terve küla ja suguselts, näen ja tean juba praegu, et mu pisikesel saab olema võimas kamp naisi ümber, kes teda ja mind hoiavad. Ma olen tänulik nende inimeste eest,“ kirjutas Uibomägi postituse juurde.

Uibomägi ootab oma esiklast. Rõõmustavast uudisest teatas Uibomägi sotsiaalmeedia vahendusel 19. augustil. Tema sõnul on tegemist unistuse täitumisega.

Värskes Anne & Stiili numbris paljastas Uibomägi, et ta on alates maist kihlatud. Tema kätt paluti New Yorgis Central Parkis.