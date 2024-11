KOKKUVÕTE | Näosaate pani kinni Amanda Hermiine Künnapas. Koit Toome: lapsepõlve õudus tuli meelde

Otsa tegi seekordses saates lahti Jüri Pootsmann, kes kehastus Florian Wahliks. Ta valis looks „Mu vend on lesbi“. Märt kiitis, et Jüri tabas jälle pakku. „Ootan, mil libastud. Parastaks natuke. Äkki järgmises saates,“ ironiseeris ta. Selgus, et Wahl polegi nõnda tuntud. „Kui ma siia saatesse poleks tulnud, ei teaks, kes on Florian Wahl,“ tunnistas Maarja-Liis Ilus. „Nüüd vaatasin, sain oma silmaringi laiendada,“ märkis Maarja-Liis. Etteastet ta kiitis. „Pootsmanni ei tundnud ära,“ viitas ta ümberkehastumisoskusele. Tema kõrval istunud Koit imestas, kuidas kolleeg Wahli ei tea. „Olen eri seltskondades väga palju kuulnud,“ ütles ta. „Väga ilusa meloodiaga lugu,“ märkis ta jätkuks. Jüri esituse kohta ütles Koit, et see oli väga täpne ja mõnus. Jüri Makarov on aga Maarja-Liisiga ühes paadis. St ta polnud ka varem tollest noormehest kuulnud. Loo sõnum jäi talle segaseks.