Õpetaja, muusik, etendaja. Kes on näosaates palju furoori tekitanud Jüri Pootsmanni parodeeritav Florian Wahl?

Florian Wahl on 31-aastane alternatiivmuusika viljeleja. Ta alustas muusika kirjutamisega juba aastal 2012. Suuremale avalikkusele sai muusik tuntuks viimastel aastatel, mis päädis ka 2023. aastal Eesti muusikaauhindade parima alternatiiv/indie kategooria albumi auhinnaga.

Ta on kirjutanud peamiselt elektroonilist ja popmuusikat, kuid seda ka vaporwave, R&B, Jaapani maksimalismi võtmes. Tema kontserdid on originaalsed, ebatavalised ja humoorikad, sest ta panustab rohkelt just sõusse, mistõttu nimetab ta end rohkem etendajaks kui lauljaks. Wahl astus augustis üles ka Tartu 2024 raames Autovabaduse puiestee lavalaudadel.

Põhitööna töötab Florian keelekümbluskoolis õpetajana. Tal on bakalaureusekraadi jaapani keeles ja kultuuris. Ta räägib puhtalt eesti, inglise, saksa ja jaapani keelt. Florian on sündinud ja elanud enamuse oma elust Eestis, kuid ta isa on pärit Saksamaalt, kust tuleneb ka tema perekonnanimi Wahl.

Septembri algul saates „Hommik Anuga“ rääkis muusik AI-lühialbumist „Flo Raadio“, millelt pärinevad populaarseks saanud kaks lugu „Viimane hetero“ ja „Mu vend on lesbi“. „Seda albumit välja lastes olin ma väga ebakindel, möödaminnes ma kuhugi postitasin selle lingi ja mul ei olnud sellega väga suuri plaane,“ ütles Wahl.

Lugu „Mu vend on lesbi“ parodeeris ka Jüri Pootsmann näosaates, kuid hoolimata suurest kuulamiste arvust Spotifys, ei teadnud kohtunik Maarja-Liis Ilus ega ka Jüri Makarov artistist ega loost varem midagi. Koit Toome ja Märt Avandi olid seevastu nii artisti kui tema loominguga hästi kursis.

Lugu „Mu vend on lesbi“ on kolme kuuga kogunud Spotify platvormil üle 160 000 kuulamise. Sama palju kuulamisi on sellel lool ka Youtube’i platvormil. Kuula lugu, mis tegi muusiku tuntuks, siit!