FOTO | Äsja kallimast lahku läinud „Armastuse maleva“ Rauno näitas uut kaaslast

Selle kuu alguses kinnitasid tõsielusaatest „Armastuse malev“ teineteist leidnud Rauno ja Angela portaalile Elu24, et pärast paari aastat kestnud kooselu on nad läinud lahku. Nad täpsustasid, et tegelikult oli suhe läbi juba alates jaanuarist. „On veel selline hea ütlus: „Tuleb uus ja parem“ ja nii see on ka juhtunud“,“ tõdes endise paari meespool vihjates, et tal on juba uus silmarõõm olemas.