Maskis mehed ründasid Windsori lossi kinnistut ajal, mil prints Williami ja printsess Kate’i lapsed kodus magasid

Arvatakse, et hirmuäratava varguse ajal kuningas Charles ja kuninganna Camilla residentsis ei viibinud, kuid Walesi prints ja printsess ning nende kolm last olid lähedalasuvas Adelaide Cottage’is. Adelaide Cottage’i hoone on Windsori lossist vaid viie minuti kaugusel ja prints Williamit ning printsess Kate’i nähakse regulaarselt kasutamas varaste poolt purustatud sissepääsu.