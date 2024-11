Tuleb vägev sõu! Ansambel OneRepublic astub järgmisel aastal üles naaberriigis

2015. aastal, valmistudes uue albumi salvestamiseks, sõnas Ryan Tedder ühes intervjuus, et OneRepublic on valmis oma vana helikeelega hüvasti jätma ja astuma uude loomingulisse suunda. Rütmikitarrist Drew Brown lisas, et see muutus saab olema parim asi, mida nad eales teinud on. 2016. aasta aprillis üllatas OneRepublic oma fänne südamliku žestiga, postitades veebilehele käsitsi kirjutatud kirja – midagi, mis virtuaalsel ajastul mõjus eriti soojalt ja isiklikult. Veelgi suuremat rõõmu tekitas nende järgmine samm: bänd saatis oma kõige lojaalsematele fännidele üle maailma käsitsi kirjutatud kaarte tavalise postiga. See lihtne, kuid emotsionaalne lähenemine äratas ellu mälestused ajast, mil postkastid olid ootusärevust täis, mitte nädalateks või kuudeks unustusse jäetud. Mis peitus nende kaartide sisus? Ikka see, mida iga fänn enim igatseb – uudised ja vihjed uue muusika kohta. Selline hooliv ja isiklik kontakt oma kuulajatega lõi erilise sideme, mis aitas muuta 2016. aastal ilmunud albumi „Oh My My“ OneRepublicu karjääri seni edukaimaks.