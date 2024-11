Haigus kimbutab! Rootsi kuninganna Silvia jätab ära riigivisiidi

Kuninglik paar pidi sõitma Singapuri homme ning veetma seal kolm päeva. Nüüd on kuningas sunnitud üksi reisima, sest kuninganna Silva on haigeks jäänud. Väidetavalt vaevab kuningannat hingamisteede infektsioon, vahendas väljaanne Aftonbladet. „Kuninganna ootas Singapuri külastamist rõõmuga ja kahetseb, et ta ei saa teda reisile kaasa võtta,“ kirjutas kuningapalee oma kodulehel.

80-aastane kuninganna Silvia on haigeks jäänud vaid loetud päevade jooksul, sest vaid mõni päev tagasi võttis kuninglik paar lossis vastu Singapuri ajakirjanike delegatsiooni. Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf (78) on Singapuris varemgi visiitidel käinud, kuid see külastus on esimene ametlik riigivisiit, sedapuhku siis ilma kuningannata. Visiidi eesmärk on tugevdada riikidevahelisi suhteid.

Sama haigus

Briti kuningakoda teatas selle kuu alguses, et kuninganna Camilla (77) on haigestunud ning teda vaevab hingamisteede infeksioon. Seetõttu oli ta sunnitud loobuma oma iganädalastest töökohtumistest, sealhulgas ka olümpia mälestusüritusest.

„Tema Majesteedil on praegu halb rindkerepõletik, mille puhul on arstid soovitanud lühikest puhkeperioodi,“ kommenteeris toona haigestumist kuningapere pressiesindaja. „Kuninganna vabandab kõigi ees, kellele võib see avaldus ebamugavusi või pettumust valmistada.“