„Ma ei uskunud, et see kõik päriselt nii läheb.“ „Telehommiku“ saatejuht Kristjan Gold võttis mõõtu põneval võistlusel

Kristjaniga samas kategoorias võistles kokku kuus inimest. Telesaatejuht avaldas, et on võistluseks treeninud ning oma teekonda ka „Telehommikus“ kajastanud. „Kell 8 hommikul anti mulle start. Viis ja pool tundi hiljem oli kõik serveeritud,“ rääkis Kristjan eilsest võistlustest ning sättis kaamerate ees endale kokamütsi pähe.

Uuendusauhinna Kuldne Kulp, mille andis välja Reaton OÜ, pälvis samuti Kristjan. „Telehommikus“ oli tal auhind kaasas ja näitas seda nii Romile kui ka vaatajatele. „Minu innovatsioon seisnes selles, et nende esindajale lihtsalt see toit, ma saan aru, väga-väga-väga maitses. See oli veel õhtu teine suur kummargus. Ma ei uskunud, et see kõik päriselt nii läheb, aga läks,“ lausus Kristjan veel.