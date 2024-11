FOTOD JA VIDEO | Briti džässistaar James Hudson toob Sinatra Tallinna

Kes on James Hudson?

James Hudson on Suurbritannias sündinud ja peamiselt Londonis tegutsev džässvokalist. Sooloartistina on temalt praeguseks ilmunud kaks plaati, mis on saanud sooja vastuvõtu nii publikult kui ka kriitikutelt. Ta on hinnatud ka bigbändi solistina. Nimekiri orkestritest ja bigbändidest, kellega Hudson on esinenud, on sama pikk nagu nimekiri arvukatest riikidest, kuhu kontsertreisid teda viinud on. Oma debüütkontserdi Londoni mainekaimas džässiklubis Ronnie Scott’s andis Hudson täismajale.