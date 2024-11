Pealinna kõige uhkem pidu? Bombay Club korraldab jamesbondiliku aastavahetuse

Bombay Club on Tallinna väljapeetud pidude keskpunkt ja pettumust ei valmista ka siinne aastavahetuse kava. Klubihoone ajalooline hõng ja viimseni läbimõeldud sisekujundus loovad ideaalse keskkonna, kus võõrustada pidulisi, kes on erakordsete elamuste otsinguil.

Vana-aastaõhtu ja -öö teemaks on seekord „Casino Royale“, võimaldades külalistel häälestuda salaagentide põneva maailma lainele. Daamidel on võimalus kanda oma garderoobi kõige võrgutavamat õhtu- või kokteilikleiti ning härradel on põhjust välja otsida hästi istuv smoking või elegantne ülikond, sest peo dress code on sel õhtul „black tie“. Sõltuvalt sellest, kas soovitakse kehastada mõnd Bondi-tüdrukut, kuulsat pahalast või härra Bondi ennast, on oodatud ka stiiliga sobituvad aksessuaarid.

James Bondi filmide lahutamatu osa on võimas muusika ja sellele on rõhku pandud ka Casino Royale’i õhtul. Õige meeleolu loomiseks esitavad filmidest tuttavaid palu fantastiline Hanna-Liina Võsa ja pianist Mathei Florea.

Pidu läbi mitme korruse

Täiusliku elamuse tagab täispakett, mis sisaldab ka õhtusööki samas hoones asuvas fine-dining-restoranis Shang Shi , mille luksuslik erimenüü üllatab ka kõige nõudlikumaid maitsemeeli. Õhtune ja öine peoprogramm täidab kõik Bombay Clubi korrused, kust lisaks muusikalistele etteastetele ei puudu hea toit ega ka särtsakad tantsunumbrid. Avatud on nii muusikasalong Velvet kui ka kokteilibaar The Peacock Lounge .

Saadaval on erinevad piletitüübid, mis võimaldavad sündmust nautida just enda soovidele kohaselt. Seltskondadele, kes soovivad istekohti ühises lauas, on saadaval kindla istujate arvuga lauabroneeringud. Vabamüüki jõudnud laudade arv on piiratud, mistõttu on mõistlik broneeringuga kiirustada. Sõltumata piletitüübist on külaliste päralt suupisted terve õhtu vältel.