Bombay Clubi 100 000 euro suuruse auhinnafondiga pokkeriturniiri võitis Eesti tippmängija Urmo Velvelt

Ei ole just tavaline, et iga kuu leiab Eestis aset pokkeriturniir, kus osalemiseks tuleb välja käia 2200 eurot. Veelgi erakordsem on Eesti mõistes aga turniir, mille garanteeritud auhinnafond on tervelt 100 000 eurot. Garanteeritud auhinnafond tähendab seda, et korraldaja tagab lubatud auhinnasumma ka siis, kui sisseostudest kogunev auhinnafond jääb garanteeritud summale alla. Nii kohtabki kõrgema sisseostu ja garanteeritud auhinnafondiga turniire tavaliselt vaid suurtel festivalidel, kuid igakuise rutiinina on see Eestis ennenägematu.