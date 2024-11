Üritus plekib juristikulu kinni? Piletid Malluka ja Kristina Pärtelpoja suurele vestlusõhtule lähevad nagu soojad saiad

Eesti suurima vestlusõhtu välja kuulutanud Kristina Pärtelpoeg jagas enda Instagramis, et nad on Malluga alates „Salajuttude“ suvepäevadest palju õppinud ning seekord on kaasatud ürituse korraldusse palju andekaid inimesi. Näiteks toob suur vestlusõhtu lisaks neile lavale ka püstijalakoomikud Maria Sepa ja Liis Vilde.