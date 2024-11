KLÕPS | „See on elu!“ USAs tähelendu tegev koomik Ari Matti Mustonen nautis New Yorgis koduseid maitseid

Oktoobri keskel saabus koomik Ari Matti Mustonen Ameerikast Eestisse, et kodumaal veidi aega veeta. Ligi nädalakese jooksul jõudis ta astuda oma naljadega Eesti publiku ette, aga nautida ka sauna, metsas käimist ja reivi. Samuti veetis ta siin aega enda koomikutest sõprade ja kolleegidega. Peagi põrutas ta tagasi USA-sse, et seal oma huumoriga publikut hullutada.

Nüüd paistab, et Ari Mattil tuli väike kodumaa igatsus peale. Ameerika Ühendriikides aina populaarsust koguv koomik leidis New Yorgist üles toidukoha, mis pakkus tema jaoks koduseid maitseid. Mustonen jagas sotsiaalmeedias pilti, kuidas kosutab end selliste hõrgutistega nagu pelmeenid ja hernesupp. „See on elu!“ rõõmustas ta maitseelamuse üle oma Instagrami kontol, kus jagas fotot enda einest.

Ari Matti Mustonen on Eesti stand-up-koomik, taskuhäälingusaate „Tussisööjad“ üks autoritest ning Huumoriklubi üks põhikoosseisuline koomik. Staarkoomik Ari Matti on saavutanud vaid mõne kuuga märkimisväärse edu Ameerika Ühendriikides, astudes üles populaarses live-podcast’is „Kill Tony“, kus ta on nüüd püsiliikmena regulaarselt laval. Enda teekonda teisel pool ookeani jagab Ari Matti sotsiaalmeedia vahendusel, mille jälgijaskond on Instagramis nüüdseks kasvanud 247 tuhande inimeseni.