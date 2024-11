NOËP ehk Andres Kõpper pandi „Ringvaates“ õlut jooma. Reikop: meil läheb homse saate lõpuni, kui sa sellise tempoga lähed

Reikop tegi saates naljaga pooleks märkuse, et Londoni inimesed vaatavad praegu, kuidas Kõpper end „Ringvaates“ üleval peab. Selle järgi pidid nad otsustama, kas Eesti muusiku kontserdile tulla või mitte. „Ma olengi kuulnud, et pigem vaadataksegi BBC asemel ETV-d. See on brittide seas väga kuum asi,“ vastas NOËP oma loomupärase huumorisoonega.