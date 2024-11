KUUMAD KLÕPSUD | Milline naine! Beebiootel Megan Fox hullutab seksikas pitspesus

Megan Foxi praegune kaaslane on muusik Machine Gun Kelly. Nad kohtusid filmi „Midnight In The Switchgrass“ võtetel 2020. aastal ja hakkasid samal aastal kohtamas käima. Kaks aastat hiljem paar kihlus. See ei kestnud paraku kaua, kihlus katkestati juba 2023. aasta veebruaris.