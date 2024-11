FOTOD | Keit Pentus-Rosimannuse poeg sai osa pidulikust sündmusest: tähtis saal oli samal põhjusel kokku tulnud armsaid beebisid täis

„Tähtis saal oli samal põhjusel kokku tulnud armsaid beebisid täis. Enamusel kohaletulnutest oli sündmusest ka oma valjuhäälne väljakujunenud arvamus, nii et oli väga lustlik ja armas tunnike,“ sõnas ta.

„Mikk muidugi arvas, et ega aega ei saa raisku lasta – asus kohe sõlmima suhteid ja valis jutupartneriks oma täpse silmaga välja endaga samal päeval sündinud Sebastiani. Milles täpselt kokku lepiti, jääb ainult teineteise keelt vallanud kahe noormehe teada. Kohtumine möödus igal juhul vastastikku mõistvas õhkkonnas ja lahkuti rahulolevalt,“ kirjutas ta naljatledes ning jagas kahte armsat fotot.

Pentus-Rosimannus on varem sotsiaalmeedias selgitanud, miks sai pisipojale nimeks valitud just Mikk Aleksander.

„Rõõmupallil on praeguseks veel mitu hüüdnime, aga on ka õige pea pärast saabumist saadud pärisnimi - Mikk Aleksander. Miks Mikk Aleksander? Mikk, sest see ilus Eesti nimi tundus meie erakordselt ilmekale, läbitungiva pilguga seltskondlikule tegelasele sobivat nagu valatult,“ kirjutas ta toona.