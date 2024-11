One Directioni laulja Liam Payne sängitatakse sel nädalal mulda. Üks temaga seotud oluline isik matustele oodatud ei ole

Menukas poistebändis One Direction tuntuks saanud laulja 31-aastane Liam Payne suri ligi kuu aega tagasi Argentinas. Nüüd on selgunud, et Payne sängitatakse sel nädalal Ühendkuningriigis mulda, kuid üht temaga seotud inimest ärasaatmisel näha ei soovita.