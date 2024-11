Mikko Koivu murdis eksabikaasa koju sisse? Helena Koivu esitas endise Soome hokitähe vastu uue kuriteoteate

Helena Koivu jagab sotsiaalmeedias, et tema kodurahu on rängalt rikutud. Endise Soome hokitähe Mikko abikaasa Helena sõnul on Mikko tema kodus salaja käinud, kui ta ise sellest eemal viibis. Kahtlus, et Mikko vahepeal tema elukohta külastab, tekkis Helenal juba mõnda aega tagasi. Näiteks eelmisel nädalal olevat käinud kinnistul ka paar meest, kes Helena elukohta tema loata pildistasid, kirjutab Seiska.

Kui varasemalt on Soome meedia kirjutanud, et Mikko on väitnud politseile, et Helena on nende ühisele Kakskertas asuvale kinnistule tunginud, siis nüüd väidab sama Helena. Kinnistule kolis Helena tänavu kevadel. Politsei on aga varem Mikko süüdistuste peale öelnud, et „elanikkonna infosüsteemi andmetel on kinnistu Helena ja Mikko Koivu ühisomandis“.