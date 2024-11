Veider või armas? USA sisulooja kasvatas oma surnud isa tuhast kanepitaime ja suitsetas sellest tehtud suitsu ära

Ameerika Ühendriikides tuntud juutuuber Rosanna Pansino (39) isa suri viis aastat tagasi leukeemia tõttu. Nüüd on Rosanna leidnud viisi, kuidas oma vanemat austada. Nimelt oli tema isa viimane soov see, et tema tuhas kasvatataks kanepitaim. Samuti soovis meie seast lahkunud mees, et tema lähedased ta „ära suitsetaksid“.