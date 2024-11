FOTOD | Tõeline triller! PÖFFil esilinastus krimisari „Von Fock“ peaosas Priit Piusiga

Kui Paul von Fock – kolmest vennast noorim – pärib Sagadi mõisa, on tal raske oma uue rolliga kohaneda. Kuid tema suurepärane anne mõisa juhtida ja terav õiglustunne kindlustavad talle kähku assessori koha kohalikus kohtus. Arvates, et lahendada tuleb vaid kõrtsitülisid ja piirivaidlusi, ei ole ta sugugi valmis selleks, mis teda ees ootab – mõrvamüsteeriumid, võltsitud identiteedid, maalid ja raha ning varastatud aarded. Mõistes, et kaalul ei ole mitte ainult tema ametikoht, vaid ka maine ja mõnikord ka elu, võtab ta imetlusväärselt väljakutse vastu ja temast saab kurikuulsa femme fatale’i Maria von Nottbecki abiga kogenud detektiiv. Suurim mõistatus on aga Maria ise. Kuid ühel hetkel, laseb naine von Fockil ka selle lahendada.