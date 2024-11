Sel nädalal restorani avav Stefan meenutas suvel food truck’iga tehtud vigu: seal oli nii palju kaost ja segadust

„Seal oli nii palju kaost, nii palju segadust. Elekter kadus ära, kassa ei lähe lahti, leiba ei ole, tšekid on otsas, makseterminal jooksis kokku. Food truck (toiduauto – toim) oli hea soojendus, et vältida vigu, mida esmakordselt tegin,“ meenutas artist möödunud suve.

Stefan sai inspiratsiooni enda restorani loomiseks isalt. 16–17-aastaselt töötas ta suviti isa juures ja nägi söögikoha pidamise rõõmu kõrvalt, ent sellega koos tekkis tal ka ideid, mida ta ise tahaks omas restoranis teistmoodi teha. „Ma oma peas nägin, aga ma ei saanud isale öelda, et „isa teeme nii“. See on tema koht, ma aitan teda selles kohas, aga nüüd on see minu koht ja tema aitab nii, nagu mina ütlen,“ selgitas artist.

Stefanile on pere, eriti ema, olnud restorani avamisel suureks abiks. Ta tunnistas, et on söögikoha avamise eel väga närvis. „Aga nii palju asju on vaja teha, et ei jõua väga mõelda.“ Muusik lisas, et tema restoranis hakkab kohapeal tegema šašlõkki Armeenia grillmeister.