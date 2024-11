„Oi, siis ma küll olin tõesti minestuse äärel!“ Marju Länik meenutab särava karjääri üht närvesöövaimat hetke

Marju Länik (67) on võitnud kümneid laulukonkursse ja teda on tunnustatud paljude auhindadega. Tänavu pälvis ta Eesti Muusikaauhindade galal väärika elutööauhinna panuse eest Eesti muusikasse. Ja Marju jätkab panustamist. Ees on ootamas lavajuubeliaasta - 50 aastat laval! -, ent tänavuse aasta lõppugi mahuvad mitmed kontserdid. Ta esineb detsembri alguses ka ansambli Vitamiin viimasel kontserdil Alexela Kontserdiajas. On ju Vitamiin olnud üks osa tema pikast lavakarjäärist. Oma lavajuubeliaastasse astub Marju samuti laval - vana-aastaõhtul annab ta koos oma bändi ja tantsijatega vabaõhukontserdi Rakvere Vallimäel.