Kadri Simsoni armuelus ulub tuul: kui peaksin täna deklareerima lähedasi inimesi, saaksin esitada tühja blanketi

Vihjed sellest, et Kadri Simsoni ja tema nüüdseks endise kallima Teet Soormi teed on lahku läinud, oli juba aastal 2020, ent kinnitust kõlakad toona ei leidnud. Eelmisel nädalavahetusel kinnitas aga Kadri Õhtulehele, et on tõepoolest vallaline.