Charlesi ja Andrew läbisaamine võib olla karidel: monarh peab oma venna osas olulise otsuse langetama

Juba suvel sai selgeks, et prints Andrew ja kuningas Charles III vahelt on must kass läbi jooksnud. Tüli tuum peitub Andrew praeguses elukohas Royal Lodge’is. Ta on uhkes häärberis elanud ligi 20 aastat, kuid maja seisukord pole kiita. Andrew’l pole aga selle renoveerimistöödeks raha. Kuningale meeldiks, kui Andrew koliks majast seetõttu välja ja väiksemale pinnale, näiteks varem prints Harry ja Meghan Markle’i käsutuses olnud Frogmore Cottage’isse. Yorki hertsog välja kolima aga ei soostu.