Kirvehinnaga oma raamatut müüv Raivo Hein: see ei ole eneseabiõpik, vaid arutlev autobiograafia minu enda elust ja rahast

Novembri alguses jagas ta, et tema raamat on kohe trükikojast väljas ja ilmub peagi. „See ei ole järjekordne eneseabiõpik, vaid arutlev autobiograafia minu enda elust ja rahast - kuidas ma alustasin ja kuhu olen välja jõudnud. Olen aus teie ja enda vastu - räägin enda suurtest ebaõnnestumistest, aga ka neist sündmustest, mis on olnud minu elu pöördepunktideks. Need on hetked, mis on mind kasvatanud, raputanud ja suunanud teistsugusele teele. Ma ei hoia tagasi – räägin nii oma valusatest kaotustest kui ka triumfidest, mida olen saavutanud järjekindluse ja sihikindluse abil,“ toob Hein veel välja ja lisab, et tema eesmärk ei ole raamatuga pakkuda kiireid lahendusi, vaid jagada reaalseid kogemusi.