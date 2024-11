Hiljuti Kroonikale antud intervjuus tõdes Gerli Padar-Parmas, et on lasknud nii oma rindu kui ka silmalauge korrigeerida. Suured rinnad häirisid Gerlit juba ammu ja äravajunud silmalaud tekitasid probleeme, sealhulgas oli lauljataril keeruline isegi oma ripsmeid värvida. Nüüd on need mured lahendatud. Ühtlasi on Gerlil soe suhe Botoxiga, mida ta näiteks nn kurjusekortsu ohjamiseks kasutab.