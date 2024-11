FOTOD | One Directioni laulja Liam Payne saadetakse viimsele teele. Kõik kunagise menubändi liikmed on matustel kohal

Menuka poistebändi One Directioni laulja Liam Payne suri ligi kuu aega tagasi Argentinas. Täna sängitatakse ta mulda ja ärasaatmisel on kohal ka kuulsaid külalisi.

Liam Payne maetakse ühes Londoni-lähedases maakonnas. Nädala alguses levis väide, et artisti viimaseks puhkekohaks saab tema kodulinn Wolverhampton. Matus on privaatne ning kohale on oodatud lähedased sõbrad ja pereliikmed. Payne’i bändikaaslased One Directionist – Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson ja Zayn Malik – on kõik matustele kutsutud.