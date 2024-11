KLÕPS | Magamata ööd ja lugematu arv kallistusi: Magnus Kirt tähistab kallimaga poja mini-sünnipäeva

Uudis sellest, et Magnuse ja Laura perre sünnib beebi, sai teatavaks juulis. Laura postitas toona oma Instagrami kontole pildi, mille allkirjas andis teada, et on beebiootel. „Meil on häid uudiseid,“ teatas Laura. Pildil istuvad mees ja naine diivanil, käes ajalehed kirjaga „Beebi Kirt on teel!“.