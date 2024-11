VIDEO | Seksuaalset ahistamist kogenud Merilin Mälk: üks hetk taipasin, et ei saa jätkata koostööd selliste inimestega, tegin julge sammu ja rääkisin kõik ära

Täna õhtul toimus Fonoteegis produtsendi 372Kaspari debüütalbumi „Hasart“ esitluspidu, kus teiste kutsutute seas oli ka lauljatar Merilin Mälk. Kroonikale antud videointervjuus tunnistas Mälk, et sai pärast hirmsa kogemuse jagamist teistelt inimestelt toetuskirju. „Pean mainima, et need on väga noores eas tüdrukud, kes kirjutasid mulle, et neil on olnud sarnane olukord. Olen neile ka vastu kirjutanud ja ausalt öeldes raske on neid lugeda, aga tean, miks ma selle postituse tegin,“ tõdeb Mälk.